涙で魅せる道枝駿佑×歌声で泣かせる生見愛瑠―映画『君が最後に遺した歌』最新予告解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、初解禁の本編映像を含む最新予告映像が解禁された。
【動画】劇中歌「春の人」と「はるのうた」も初披露！ 『君が最後に遺した歌』最新予告
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝駿佑、ヒロインに生見愛瑠を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
このたび、最新の予告映像が解禁。
詩作が趣味の主人公・水嶋春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える遠坂綾音（生見）。“文字”のない世界で生きる綾音に、春人ができること―それは、春人が詞をつくり、綾音が曲をつくる。2人で一緒に歌をつくることだった。
共に歌を紡ぐ時間は、やがてお互いを大切でかけがえのない存在へと変えていく。そんな幸せが、ずっと続くと思っていた―。
「消えないよ、全部、全部。私がずっと覚えてるからね」―綾音の切ない歌声が響き渡る中、背後から抱きしめる春人に綾音は切々と語る。“秘密の暗号”を通じて、互いにかけがえのない存在へと変わっていった2人がたどる悲しい運命に胸を締めつけられる。
さらに、今回の予告で、音楽プロデュース・亀田誠治が描き下ろした劇中歌「春の人」と「はるのうた」が初解禁。予告の前半で流れる「春の人」は、もう取り戻すことができない「あの頃」を振り返り、会えなくなった春人への想いを綴ったバラード。
この曲について春人を演じる道枝は、「ライブ会場でこの歌声を聴くシーンでは、お芝居ではなく自然と涙が出て来た」、生見は、「歌詞に2人のストーリーが映し出されていて、綾音の純粋無垢な気持ちが刺さりました」と語っており、実際にステージでは歌いながら涙する場面も。道枝と生見にとって、役を越えて特に思い入れの強い楽曲になっていることを明かした。
また、2月6日より、各種前売券が発売開始。昨年11月の解禁後、話題になっていた、Film Artwork【You and Me】がデザインされたムビチケ前売券の発売が決定。カード、オンライン、コンビニで、2月6日より発売開始となる。
さらに、本作の韓国公開が4月1日に決定。邦画実写映画として、韓国で歴代2位の観客動員数122万人を記録した、『今夜、世界からこの恋が消えても』。韓国では、「狂おしいほどに美しい＝ミチゲッタ」という言葉と道枝の名前を掛け合わせた言葉が、トレンドに上がるなど、「セカコイ」の勢いは国を超えて韓国でも熱狂的な社会現象を巻き起こし、本作の韓国公開を待ち望む声が数多く上がった。
そして、主演・道枝駿佑×監督・三木孝浩×音楽・亀田誠治×原作・一条岬という、“セカコイ”チームが再集結した本作の韓国公開が決定。韓国での配給は、“セカコイ”に引き続き、韓国で数々の大ヒット作を配給してきた実績を持つMedia Castleが担当する。
映画『君が最後に遺した歌』は、3月20日全国公開。
