巨人の石井琢朗２軍監督が１日、キャンプ初日を振り返った。「みんなしっかり準備してきた表情はしていた」と、納得の表情。初日から他にないタイムスケジュールの”琢郎流”キャンプが幕を開けた。

投手、野手共に午前はウェートトレーニングやピラティスなど、フィジカル強化を主に練習。「基礎や土台になる部分の大切さを認識させる」と、野球道具を一切使わなかった。

午前に体を追い込んだ分、昼休憩はおよそ２時間。キャンプ中では異例の長さだ。「しっかり栄養補給をして、後半の練習までにどれだけリカバリーしてパフォーマンスを上げられるか」。さらには昼休憩中に座学の時間を設け、一日一人ずつ、各コーチが自身の経験を踏まえた話をする。初日のこの日は金城龍彦２軍オフェンスコーチが「スランプをどう克服するか」をテーマに講義を行った。「いろんな視点を持てるようになる。コーチたちのスキルアップにもつながると思う」と、効果に期待する。

午後からは技術練習。投手はランニングや強化トレーニングを行い、９人の投手がブルペンで投げ込んだ。野手は２班に分かれ、打撃と守備を同時進行。「こっち（２軍）にいるメンバーの方が少ない。一人に対して割ける時間がある」と、個々のレベルアップにつなげる。「『明るく、元気に、前向きに』がモットー。『厳しく』と書いて『たのしく』と読む」と、指揮官は不敵な笑みを浮かべた。

個別練習が終わったのは午後５時３０分過ぎ。辺りは暗くなり始めていた。「選手によって立場は違う。戦力としてやらなければいけない選手、まだまだ強化していく選手。しっかり区別しながら、みっちりやっていく」と、チーム力の底上げに心血を注ぐ構えだ。