「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）

ブルペンに響く重低音が１年の成長を物語っていた。初めて宜野座組でキャンプを迎えた阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が、藤川監督から高評価を受けた。指揮官が見つめる中、直球と変化球を３２球。「自分はあんまり緊張しないので、いつも通り投げられたかなと思います」と落ち着いた口調で振り返った。

昨年２月に７４キロだった体重は現在８１キロ。食事とウエートトレーニングで肉体強化に励んだ。その成果が実った姿に藤川監督は「非常に体幹を強くね。足回りとか大きくなってましたから。非常に、いい成長を見せているなというのは感じます」と目尻を下げた。

右腕自身も「投げていて速くなったかは分からないけど、重くなったんじゃないかな」と良化を実感。「自分の持ち味であるストレートを、どんどん磨いていくキャンプにしていこうかなと思っています」と代名詞をさらに伸ばす考えだ。

昨季はウエスタン１２試合で４６回２／３を投げ、５勝０敗、防御率４・２４をマーク。段階を踏みながら、ケガなく１年目を終えた。主力選手が多く集う空間での今キャンプ。そこで積み上げる鍛錬は今季への糧になる。「１軍選手の方々と一緒にプレーができるというところで、いろんな人とコミュニケーションを取って自分のモノにできたら」と今朝丸。充実の日々を重ねて、沖縄で大きな成長曲線を描く。