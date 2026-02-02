「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）

阪神・新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が、宜野座キャンプ初日から上々のスタートを切った。シートノックで遊撃の定位置に就くと、華麗にさまざまな角度から送球する“千手観音スロー”を見せ、自慢の強肩を披露。ランチ特打でも初日から２発の柵越えと攻守にわたり強い存在感を示した。

“正遊撃手不在”の下馬評をディベイニーが覆す。キャンプ初日。熱気に包まれた宜野座で攻守にわたって躍動した。「初日を楽しむことができたし、コーチ、チームメート、素晴らしい人たちの中で１日目を終えることができたよ」と存分に日本野球を堪能した。

まずは守備だ。シートノックで遊撃に就くと、難なく打球を処理。そして南国を沸かせたのはさまざまな角度からの送球だ。上からも下からも横からも正確なスローイングで送球する“千手観音スロー”。アメリカ仕込みの秘技で、無限の可能性を見せつけた。

「シーズン中、ショートで守る可能性があるなら、いろんな角度、状態で投げなければ。それに向けた練習だよ」。常に万全の体勢で捕球できるわけではない。ただ初日からケースを想定しての練習は異例のことだ。定位置奪取への準備を着々と進めている。

強肩も披露し「自分の武器ですし、速い球を投げられる」とディベイニーは自信満々。田中内野守備走塁コーチも「器用ですね。外国人特有。下から投げても強い球を投げられる」と目を丸くした。約３０分の練習で存在感を示した。

ランチ特打でもマイナー通算８５発の片りんを見せた。打席ではゆったりとした構えから鋭いライナー性の打球を連発。外野深くへ何度も運び、３１スイング中２本の柵越え。安打性の打球を２０本放ち、そのうち７本は逆方向と広角へ打ち分ける技術も発揮した。「この時期と考えるといつもよりいい状態にある。少しずつ上げていきたいね」とまだまだ上昇の余地は残されている。

初めてのキャッチボールは佐藤輝と組み、「誘ってもらいました」と照れ笑い。「去年ＭＶＰを取った彼の優しさなのかな」と感無量だった。「才能豊かな選手たちと一緒に取り組むことができた。大きな調整や対応はいらないかなと思ったよ」。初日から準備ＯＫだ。虎を救う“千手観音”となり、チームを歓喜へ導く。

◆キャム・ディベイニー（Ｃａｍ・Ｄｅｖａｎｎｅｙ）１９９７年４月１３日生まれ、２８歳。米国出身。１８５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。内野手。セントラルカトリック高、イーロン大を経て１９年度ドラフト１５巡目でブルワーズから指名。２３年オフにロイヤルズ、２５年途中にパイレーツへ移籍。マイナーでは通算４０２試合で遊撃で出場。２５年８月にメジャーデビュー。

◆２０２５年の阪神遊撃事情 昨シーズンの遊撃では、小幡がチーム最多の８４試合（先発７３試合）に出場。続いて木浪が４４試合（同４１試合）、熊谷が３２試合（同２７試合）、高寺が２試合でいずれも先発。４選手の昨季打率は小幡・２２３（２６５打数５９安打）、木浪・１９３（１８１打数３５安打）、熊谷・２２４（１５６打数３５安打）、高寺・２３１（１３４打数３１安打）だった。