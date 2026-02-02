世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶによる日本語での投稿にファンが感激だ。

Ｖは２日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにジムでトレーニングに励む姿のショットをアップ。そこには日本語で「１時間２０分走れた！」と文字が載せられていた。

ネット上では「わ！１時間２０分走れた！って、日本語で書いてくれてる！」「翻訳じゃないよね？って何度も確認した！」「運動後テテの美しさたるや」「心臓止まりそうになった」「全アミ共通の『あるある』すぎて泣ける」「この前も色んな言語を話してくれたし、テテは全ての国のファンを大事にしてくれてるとすごい感じる！」「日本語使ってくれてありがとう」「絶対日本のアーミー達めちゃめっちゃ喜んだと思う」「好きが倍増」「１時間２０分も走った後のテテが男前過ぎる」「愛おしすぎだろ」「ほんとかっこよすぎてやばい」「顔面強い」「この瞬間だけはテテが日本人ＡＲＭＹに話しかけてくれてるってことにしとこ」「１時間２０分走った後のビジュ神すぎる！」「日本語で感じられるテテの愛らしさ」「横顔美しや〜」などとファンが盛り上がっていた。