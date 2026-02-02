◆卓球▽全農杯全日本選手権▽ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）

張本美和（１７）＝木下グループ＝が史上初の全日本４冠を達成した。混合ダブルスは松島輝空（１８）＝木下グループ＝とのペアで坪井勇磨（２８）＝クローバー歯科＝、赤江夏星（２１）＝日本生命＝組に決勝で３―０と快勝。約３０分後に行われた女子ダブルス決勝で長崎美柚（２３）＝木下アビエル神奈川＝と組み、平野美宇（２５）＝木下グループ＝、木原美悠（２１）＝トップ名古屋＝組を３―０で下した。１月に開催されたジュニア女子と女子シングルスに続き、出場可能な全種目を制覇する快挙を成し遂げた。

歴史的な快挙の重圧を本人以上に感じていたのかもしれない。コート上での女子ダブルスの優勝インタビュー。パートナーの長崎が「張本選手の４冠に貢献できてうれしい。これで負けたら私の責任がすごいあるということで、迷惑かけないように一生懸命頑張りました」と答え、会場をドッと沸かせる場面があった。

長崎は前夜、就寝前に報道で４冠がかかっていることを再確認し「もし自分だけ負けて３冠になってしまったらどうしよう」と不安に襲われたという。それでも「張本選手は一番試合をしている。その負担を少しでも減らしたい」と奮い立たせ、決勝では持ち味の攻撃的なレシーブや強打で得点を重ねた。２３年世界選手権で銅メダルを獲得しているダブルス巧者の心遣いが４冠を支えた。（２０１７〜２２年卓球担当・林 直史）