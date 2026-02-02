「日本ハム春季キャンプ」（１日、名護）

日本ハム・北山亘基投手（２６）が、キャンプ初日からブルペン入りし、新庄監督から受けたアドバイスに感謝した。

後ろから見守った指揮官に指摘されたのは、セットポジションの時に無意識に出てしまうクセ。直球と変化球でしぐさに差が出ていた。自身も昨季から注意していたポイント。「改めてバッター目線から『ここはちょっと気にした方がいいよ』という話をしてもらった。再確認させてもらえたので、すごくありがたいアドバイスをいただきました」とうなずいた。

ＷＢＣ日本代表に選出。この日のブルペンも大会公式球で変化球を含めて３５球を投じた。オフのテーマにしていた右打者の内角を突く直球に関しても「収穫があった。精度が上がってきている」と手応えをにじませた。

ＷＢＣ、その先にはシーズン開幕２戦目の先発も内定している。圧倒を意味するチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」のＴシャツを着た北山は「“ドミる”だけです。まずＷＢＣに全力を集中して、終わった後にまたチームでドミれるように」と笑顔で決意。新庄監督からの助言も力に、充実のキャンプが始まった。