「楽天春季キャンプ」（１日、金武）

楽天の前田健太投手（３７）がキャンプ初日に意欲のブルペン入り。午前１１時１１分、一番乗りでマウンドに立つと背番号と同じ１８球を投げ込み、順調な調整ぶりをアピールした。投球後はチームメートの投球を見つめ、練習後には即席サイン会も実施した。１１年ぶりに復帰した日本球界、ユニホームを着ての初めての練習で、精力的に動き、格別の存在感を放った。

“１並び”の始動だ。１１年ぶりの日本でのキャンプ初日は午前１１時１１分。一番乗りのブルペン入り。前田健は直球を主体に背番号と同じ１８球、力強く投げ込んだ。「気持ち良く投げることができましたし、思っていたよりも力が入ってしまったんですけど、いいプレゼンだったかなと思います」と手応えを口にした。

時間については「適当に入りました」。一番乗りにも「最初に準備ができたので結果的に一番最初になりました」と偶然の重なりだった。球数は「初日ってことで縁起よく、（背番号が）１８番ということで、１８球にしてみました」と明かした。

若手時代に「１回入った記憶がある」というだけの初日ブルペン入り。異例の行動に出た理由を「オリンピックもあって、ＷＢＣもあって、記者の方が減っていくと思うので、早めに入っといた方がいいかなと思って」とジョークで笑いを誘う。そして「いいスタートを切れるように、新しいチームで自分をアピールするために、初日に入らないといけないかなと思って」と本音も語った。

投球後もブルペンに残り、チームメートの投球に視線を送った。「これから投手陣と野球の話になると思う。その時にその投手のことを知っていないと話もできない」と意図を明かす。三木監督は「積極的にコミュケーションをとる姿も見えたし、他のピッチャーの姿も見ていたり、いい部分が見えてうれしかった」と称賛した。

練習後には約１０分間、約１００人へ即席サイン会も実施。１１年ぶりのキャンプ初日、精力的に動いた。「いいスタートを切ることができたので、この状態をさらに上げながら、いいピッチングをたくさん見せられるように挑戦していきたい」。絶えない笑顔が充実度を物語っていた。