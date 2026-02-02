ディベイニーには、何げない送球だったかもしれない。そこに、米国仕込みの高等技術が詰まっていた。遊撃に就いた来日初のシートノック。二塁手からの送球を一塁へ転送するケース。捕球するやいなや、斜め下の角度からノーモーションでヒョイッと、ほぼスナップだけで一塁へノーバウンドで投げた。精度も狂いがなかった。

日本人選手ではなかなかマネができない芸当に、3500人が入った初日のスタンドがザワっとした。

「シーズン中にショートを守る可能性を考えて、意図的にやっています。実際の試合では、どんな姿勢や角度からでも投げられないといけないので。それに向けた準備です」

普通に投げられる場面でも、実戦想定であえてアンダーハンドを選択したと説明した。他にも捕球姿勢によって投げ方を変えた。意識の高さが際立った。

「肩の強さは自分の武器」と胸を張るように、上から投げるボールは矢のように鋭い。距離があるトスのボールも速かった。上、横、斜め下、下…さまざまな角度からの“千手観音スロー”とも言うべき豊富なバリエーションは、能力の高さの表れ。田中内野守備走塁コーチも「器用。外国人特有のいろんな角度から投げたり、下から投げても強く投げられたり」と称えた。

ノック前のキャッチボールでは佐藤輝とペアを組んだ。「佐藤選手の方から誘ってくれた。昨シーズンのMVPである彼の優しさを感じた」。フリー打撃は31スイングで柵越え2本ながら、右中間、左中間方向に鋭い打球を飛ばした。藤川監督ともコミュニケーションを取り、充実の新天地初日を終えた。

「最高だった。すごく楽しむことができた」

マイナー通算85本塁打、遊撃では同通算402試合出場の経験がある。「打って守れる助っ人」という触れ込みに、応える力はありそうだ。（倉世古 洋平）

◇キャム・ディベイニー 1997年4月13日生まれ、米ニューハンプシャー州出身の28歳。内野手。2019年のドラフト15巡目（全体463番目）でブルワーズと契約。パイレーツ時代の25年8月31日にメジャーデビューし、通算14試合で打率・139、0本塁打、1打点。1メートル85、88キロ。右投げ右打ち。