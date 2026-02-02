【原口文仁 CHECK】ディベイニーの打撃は、自分の形を持っていて、悪癖がない。膝の使い方が柔らかく、意識しているのが分かる。実戦での打撃を見ていないので言い切るのは難しいが、タイミングの取り方も、変化球への対応も、現状では問題なさそうだ。

あえて言うなら、タイプとしてはマートンやシーツに近い印象を受けた。決してホームラン打者ではないものの、力強さもあり、捉えればスタンドに放り込める。基本的にライナー性が多く、打球速度も速いので、ヒットゾーンにいく可能性は高く、率も残せそうなタイプだ。特に目についたのは、左肘の抜き方がうまいこと。その技術で内角も高めもさばいてきたのだろう。実戦でピッチャーと対戦したときの反応が楽しみな選手だ。

守備でもスナップが強く、スローイングに難はない。遊撃をしっかりと守ることができれば、小幡、熊谷、木浪らにも大きな刺激になる。ポジション争いは必至。誰が勝ち抜くか。昨年は固定できなかったポジションの一つである遊撃が埋まれば、チーム全体のレベルは間違いなく上がるはずだ。打順は3番とか、6、7番にいても打点を挙げられそうな印象を受けた。他選手との兼ね合いや前後の選手とのバランスを見て、藤川監督がベストな選択を模索することだろう。（スポニチ本紙評論家）