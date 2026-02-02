国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんで１月２９日に死去していたことが１日、分かった。６３歳。パートナーで俳優の池田有希子（５５）が、モーリーさんのＳＮＳで「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と伝えた。葬儀は、近親者のみで執り行ったという。池田はＸで「心の張り裂けそうなご報告です」とつづった。

モーリーさんは１９６３年１月１２日、米ニューヨーク生まれ。広島県育ち。高校時代に母の実家がある富山県に移住した。東大やハーバード大など数々の難関大に合格した知識人で、大学在学中の８４年に刊行した自叙伝「よくひとりぼっちだった」が５万部超のヒットとなった。

ハーバード大卒業後には情報番組「ユアタイム」「スッキリ」などのコメンテーターとして活躍。多くのラジオ番組でパーソナリティーを務めた。深い知識量とユーモアで硬軟織り交ぜ、ハーバード大の先輩で「スッキリ」のメンバーだった日本文学者のロバート・キャンベル氏は「豊かな感性、明晰な頭脳、何か面白いものはないかといういつもの温みを湛えたあの眼差し、悪戯好き‥」「あの番組がコメンテーターに求める振り幅の広さを完璧に合わせ持っていました」などと追悼した。

音楽家としても知られ、ハーバード大の卒業制作は音と映像のモンタージュ作品。２０２１年のＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」でペリーを演じるなど、多才な顔を持ち合わせていた。