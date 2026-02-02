初コンビを組み、愛情たっぷりのダメ出しもした。日本ハムからトレードで加入した伏見が、新天地でのキャンプ初日から“ブルペン入り”。同じ北海道出身で東海大札幌（旧東海大四）の後輩にあたる門別とコンビを組んだ。投球後は自ら歩み寄り、肩を組んで約5分間、じっくりと言葉を交わした。

「今日は良くなかったんじゃないですか。僕も初めて捕ったんで評価するのもあれですけど…本人も“今日はあまり良くなかった”って言っていたので、これからって感じですね」

甘いマスクに優しい笑みを浮かべたが、口にしたのは厳しい言葉だった。後輩左腕のことは移籍前から動向をチェックするなど、気にかけてきた存在。今季からは同じチームで戦うからこそ「今持っている力をどう出してあげるか。1年目から期待されているわけだから、そろそろ出てきてほしいと思います」と全面バックアップを思い描いた。

先輩からの言葉に、門別も呼応した。昨季は開幕先発ローテーション入りも、2勝（3敗）止まり。高卒4年目シーズンに向け「初があんな感じだったんで、申し訳ない」と反省しつつ、「これからどんどん受けてもらうと思うんで、いい形になれるようにいろいろ話しながらやっていきたい」と前を向いた。

これまでも、あまたの若手投手たちの成長をサポートしてきた、経験豊富な35歳の恋女房。厳しい言葉はもちろん愛情の裏返しだ。「高校も一緒で出身も北海道で一緒ですし、一緒に頑張っていきたい思いは強い」。シーズンでの球団史上初となる“道産子バッテリー”実現へ向け、二人三脚で歩みを進める。（山手 あかり）