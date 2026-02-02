▼4着カルプスペルシュ（横山武）夏から競馬して、洋芝でなく、こんな馬場でもしっかり走りきってくれました。2着とも差はありませんでした。

▼5着ヤブサメ（武豊）スタートを出て、この馬の競馬はできました。直線の不利が痛かったですね。

▼6着アブキールベイ（吉村）着実に力を付けていると思います。

▼7着イコサン（斎藤）2列目で折り合えて、直線も見せ場はつくった。このクラスでも十分やれるところを見せてくれましたね。

▼8着エーティーマクフィ（富田）スタートは良かったけど、コーナーで他馬と接触するところもあった。

▼9着ロードフォアエース（岩田望）外枠でいい形で運べなかった。壁がつくれなかったし、不完全燃焼です。

▼10着ナムラアトム（菱田）凄く具合は良かったんですが…。悔しいですね。

▼11着エイシンフェンサー（川又）勝つなら、ここというポジションで運んだ。いい頃と比べ、今の状態ではよく頑張ったと思います。

▼12着ビッグシーザー（北村友）ゲートを出て2完歩目でつまずいて、バランスを崩してしまった。硬さもあったので使って良くなってくれたら。

▼13着アルテヴェローチェ（国分優）位置取りは後ろになりましたが、最後まで集中して走れました。

▼14着ウインアイオライト（高倉）伸びそうだったが、最後はだらっとなってしまった。

▼15着ダノンマッキンリー（高杉）道中、思ったより力みはましでした。最後はついて行く脚がなかった。

▼16着オタルエバー（幸）3、4コーナーでごちゃごちゃして、うまく乗れませんでした。

▼17着エコロレジーナ（池添）外枠から厳しいレースになりました。

▼18着カリボール（酒井）重賞の1200メートルのメンバーでは、スピードが足りないかな。