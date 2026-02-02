「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）

箱根駅伝３連覇の青学大エースで“シン・山の神”こと黒田朝日（２１）＝青学大＝が２時間７分３秒で３位に入り、２０２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋）の出場権を獲得した。ゲタチョウ・マスレシャ（２５）＝エチオピア＝が２時間６分４９秒で優勝。黒田との青学大新旧エース対決を制した吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本選手トップの２位となった。ＭＧＣ出場権は条件を満たした６選手が得た。

本調子には遠くても“シン・山の神”がロス五輪への第一関門を突破した。２度目のマラソン挑戦となった黒田は３位でＭＧＣ出場権を獲得。「箱根を１０としたなら、５、６割ぐらい」という状態でも結果を残した。

箱根の５区山上りで異次元区間新をたたき出した後の１月１８日には全国都道府県駅伝に出場。疲労は残っていた。最後は青学大の先輩・吉田との一騎打ちに屈したものの、３位となった。

２人を指導する青学大の原晋監督（５８）は満足げ。ＭＧＣ出場権獲得の目標をクリアした黒田を「合格点」と評価した。状態を考えれば、大阪マラソン（２２日）や東京マラソン（３月１日）の方が好結果が望めたかもしれない。しかし今回の参戦には指揮官の親心もあった。「学生としての残りの期間を遊ばせてあげたいから。バラエティー番組も出ますし、グアムへの卒業旅行にも行く。自動車学校にも行く」と今後は２カ月間の“オフ”。黒田も「陸上漬けでやってきたので、最後に大学生らしい旅行などができたら」と話す。

卒業後はＧＭＯインターネットグループに所属し、引き続き青学大を拠点に原監督のもとで強化に励む。指揮官は「２時間４分５５秒が日本記録ですが、更新するのは当たり前。３分内の領域をいち早くわがチームからつくっていきたい」と野望を抱く。

「最終的には世界で戦えるランナー。そこを目指していきたい」と応じる黒田。ＭＧＣの権利を早々とゲット。「狙えるものはしっかり狙っていきたい」。ロス五輪を視界に入れている。