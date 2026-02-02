ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を開催した。デビューから約３年１０カ月。夢の舞台に立った７人は、これまでも体現し続けてきた「ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ」を全身で表現し、超満員５万人のふるっぱー（ファンネーム）へ恩返しのステージを展開。気球に乗り超高所パフォーマンスを行うなどド派手演出も施し、超めでたく、はちゃめちゃに特別な一日を作り上げた。

開幕からド派手演出を展開した。７人は自らを模した気球に乗って空中を旅しながら登場。最上階の天井席にメンバーの目線がそろうほどの超高所パフォーマンスで、ドームは沸騰した。あまりの声援に真中まな（２６）は「終わるまで泣かないって決めてたのに出た瞬間にめっちゃ号泣しました」と感慨。鎮西寿々歌（２７）は「きょうは伝説の１日を皆で作りましょう！」と絶叫した。

デビューライブは１度中止になるハプニングに見舞われ、初ライブは１００人規模の恵比寿のライブスタジオ。“地下”からのスタートだった７人が、およそ５００倍の規模である日本最高峰の舞台へ上り詰めた。

７人の軌跡をなぞるように、代表曲「わたしの一番かわいいところ」や２日にリリースすることをサプライズ発表した新曲「成長期なので。」など４４曲を展開。最後には「超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな？〜」で、会場一体となり伝説の１日を盛大に祝福した。メンバーが初対面した当時の初々しい姿から、この日までの歩みが映像として流れるエモい演出も施された。

２３年は日本レコード大賞の最優秀新人賞に輝き、翌２４年は「ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ」で同賞の優秀作品賞を獲得。昨年はＮＨＫ紅白歌合戦への初出場を果たすなど、着実に実力を付けてドームにふさわしいグループとなり、４月からは８都市を巡る初のアリーナツアーも待機している。

グループのコンセプトは「原宿から世界へ」。３時間にわたり会場を揺らし続けた“完璧主義”の７人は、東京ドームさえも通過点に、さらに大きな未来を描く。仲川瑠夏（２８）は「もっともっと多くの夢をかなえるときは、ここにいるふるっぱーの皆に一緒にいてほしい。本当に素晴らしい景色を見させてくれて、東京ドームに立たせてくれてありがとうございました！」と涙ながらに感謝した。