¡Ú£×£×£Å¡Ûà°úÂàá£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÂ¾ÃÄÂÎ¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤â
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Îà¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡¼¥ëá£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢£Ð£Ì£Å¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê£³£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ç°úÂà¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤«¤é¤Ï¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
à¹ÄÄëá¥°¥ó¥¿¡¼¤È¡ÖÉé¤±¤¿¤éÂ¨°úÂà¡×¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¡£É¬»¦µ»¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¹ÄÄë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥°¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼ÃÏ¹ö¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¼º¿À¤·¡¢£²£¸Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËÆ±¤¸¤¯¥°¥ó¥¿¡¼¤ËÇÔ¤ì¤Æ°úÂà¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡¼¥ë¡Ê¶Ã°ÛÅª¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Û¤É¤Ë¶È³¦Á´ÂÎ¤«¤éÉáÊ×Åª¤Ë·É°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í´Ö¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡¢£Á£Ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢Ï«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ£×£×£Å¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¬¥ë¥¬¥Î¤â¡Ö¥ê¥ó¥°¤ÎÆâ³°¤Ç¡¢À¤ÂåºÇ¹âÊö¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ä£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤Î¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿´ÝÆ£ÀµÆ»¤â£Ø¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÄÆ®¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡¢£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£Á£Ê¡¥¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£Á£Ê¤Ï»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¡¢Î¾¼ê¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò³°¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥º¤ä¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï°úÂà¤¹¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Îàµ·¼°á¤À¤¬¡¢£Á£Ê¤Ï»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥í¡¼¥Ö¤òºÆ¤ÓÃå¤±¤ÆÆÀ°Õ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤¿¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¿¤â¥Ý¡¼¥º¡£¤³¤ì¤¬²²Â¬¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÊÆ¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö£×£×£Å¤ò°úÂà¤·¤¿£Á£Ê¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥È¥ê¥×¥ë£È¤¬¡ÖÈà¤È¤«¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´°Á´¤Ë½ª¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¥ç¡¼¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡¢»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿£Á£Ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë½ª¤ï¤ê¡££Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¡£Èà¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤«¤±¤¿»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆóÅÙ¤È¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ°úÂà¤¹¤ë£Á£Ê¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾Ú¤·¡££´£¸ºÐ¤Î£Á£Ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡¼¥ë¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö£×£×£Å¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë£²£°£²£¶¡×¤Ï¡¢¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ð£Ð£Ö¡×¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£