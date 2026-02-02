元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、黒ランジェリーから美バスト溢れる
【モデルプレス＝2026/02/02】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、2日発売の「週刊プレイボーイ」7号（集英社）に登場。抜群のプロポーションを見せている。
【写真】44歳元NHK沖縄放送局キャスター、豊満美バストに釘付け
青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、結婚、そして離婚を経験し、心機一転、活動の地を沖縄へ移した竹中。NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。現在は同局の人気番組「華華天国」のメインパーソナリティとして人気を集めている。
今号では黒のレース素材のランジェリーを身にまとい、ベッドに寝そべる姿を公開。美しいバストを披露している。
今号の表紙は七瀬なな。そのほか、岸明日香、日比谷萌甘、山本杏、高島江梨奈、佐山すずからが登場する。（modelpress編集部）
