七瀬なな、艷やか美バストに釘付け「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/02/02】モデルの七瀬ななが、2日発売の「週刊プレイボーイ」7号（集英社）表紙に登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
【写真】七瀬なな、美谷間くっきり「週プレ」表紙
「日本レースクイーン大賞2022」新人部門グランプリを獲得し、現在は女優として活動中の七瀬。RISEラウンドガール「R-1SE Force2025」の1人でもある。
今号では、砂浜でビキニ姿を披露。透明感のある素肌が輝く美しいバストを披露している。
そのほか今号には、岸明日香、竹中知華、日比谷萌甘、山本杏、高島江梨奈、佐山すずからが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】七瀬なな、美谷間くっきり「週プレ」表紙
◆七瀬なな、美バストに釘付け
「日本レースクイーン大賞2022」新人部門グランプリを獲得し、現在は女優として活動中の七瀬。RISEラウンドガール「R-1SE Force2025」の1人でもある。
今号では、砂浜でビキニ姿を披露。透明感のある素肌が輝く美しいバストを披露している。
◆岸明日香・竹中知華らも登場
そのほか今号には、岸明日香、竹中知華、日比谷萌甘、山本杏、高島江梨奈、佐山すずからが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】