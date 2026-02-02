「R-1グランプリ2026」「ENGEIグランドスラム」4度目のコラボ決定 3月21日に4時間40分生放送
【モデルプレス＝2026/02/02】フジテレビ系全国ネットでは“笑いの生祭典コラボSP”と題し、『R-1グランプリ2026』と土曜プレミアム『ENGEIグランドスラム』を連続で生放送することが決定。3月21日18時30分より4時間40分の生放送で届ける。
3月21日18時30分より生放送で行われる『R-1グランプリ2026』は、2002年より開催している史上最大の“ピン芸日本一決定戦”。2024年の大会よりエントリー資格を変更し、芸歴制限を撤廃したことで、芸歴20年目（当時）の街裏ぴんくが2024年のチャンピオンとなった。続く2025年の大会ではR-1史上最短となる芸歴3年目（当時）の友田オレが優勝し、経験ある芸人と勢いのある若手の対比が注目を集めた。今回はどんなチャンピオンが現れるのか。
今大会には、史上最多の6171人がエントリー。“とにかく面白いピン芸”というたった1つの審査基準のもと、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけ、若手からベテランまでが、しのぎを削っている。2月15日に行われる準決勝で決勝進出者全9人が選出され、3月21日の決勝で“もっとも面白い1人”が決定する。ピン芸の頂点に輝くのは誰なのか。
続いて21時からは、土曜プレミアム『ENGEIグランドスラム』を放送。“日本一豪華なネタ番組”をコンセプトに、漫才、コント、そしてもちろんピン芸に至るまで、ジャンルの垣根を越えて、誰もが「面白い」と認める芸人たちが一堂に会し、珠玉のネタを披露する大型プログラムの第26弾。『R-1グランプリ』とのコラボ放送は、2023年以来恒例となっており、今年で4度目となる。
『ENGEIグランドスラム』番組10周年を記念して生放送を展開した前回・第25弾【2025年8月2日放送】に続いて、今回の第26弾も完全生放送で届ける。前回は、爆笑問題、ナイツら常連組に加え、ココリコハナコ（ココリコ×ハナコ）、ジェネレーソンズ（ジェラードン×ネルソンズ）、せいやと屋敷（霜降り明星・せいや×ニューヨーク・屋敷裕政）、ララ屋（ラランド×かが屋）といったコラボユニットも登場して好評を博したが、約7カ月ぶりとなる今回の生放送も、そうそうたるメンバーが続々登場予定。人気と実力を兼ね備えたスター芸人はもちろん、近年のお笑い賞レースをにぎわせたチャンピオンやファイナリスト、ネクストブレイク間違いなしの新世代芸人まで、注目の顔ぶれがスタジオに集結。MCのナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）＆松岡茉優が見守る中、爆笑のステージを次々と繰り広げていく。
そのほか4時間40分の生放送中には、さまざまな番組コラボ企画も。詳細は今後発表される。（modelpress編集部）
■『R-1グランプリ2026』
放送日時：3月21日（土） 18時30分〜20時54分※生放送
■R-1グランプリ2026 準決勝
日程：２月15日（日）13時30分〜
会場：東京・NEW PIER HALL（ニューピアホール）
準決勝は【FANYオンラインチケット】で生配信され、全国計15ヶ所のイオンシネマにてライブビューイングも開催
同日行われる決勝進出者発表会見は19時ごろよりTVerスペシャルライブにて生配信
MC：見取り図、谷元星奈アナウンサー（カンテレ）
■土曜プレミアム『ENGEIグランドスラム』
放送日時：3月21日（土） 21時〜23時10分※生放送
MC：ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之） 、松岡茉優
