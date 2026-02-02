岸明日香、レース衣装から美ボディ透ける
【モデルプレス＝2026/02/02】タレント・女優の岸明日香が、2日発売の「週刊プレイボーイ」7号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】岸明日香、美ボディ際立つミニT姿
2012年同誌でグラビアデビュー後、男性誌を総なめし、グラビアアイドルとしてのみならずバラエティ番組やドラマ、映画でも活躍する岸。2026年は芸能デビュー15周年を迎え、アニバーサリー商品やイベントを順次発表予定。
今号ではレース素材の衣装から透ける美しいボディを披露。抜群の透明感を放っている。
今号の表紙は七瀬なな。そのほか今号には、竹中知華、日比谷萌甘、山本杏、高島江梨奈、佐山すずからが登場する。
1991年4月11日生まれ、大阪府出身。2012年に「週刊プレイボーイ」のグラビアで芸能界デビューして以降、数々の雑誌の表紙を飾り、TVバラエティーなどでも活躍。近年は女優として活躍するほか、商品プロデュースも行い、グラビアアイドルの枠を超えて活躍中。
ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設。SNSでは見られない写真・動画、オンライントークなど限定コンテンツを展開中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岸明日香、美ボディ際立つミニT姿
◆岸明日香、美ボディ輝く
2012年同誌でグラビアデビュー後、男性誌を総なめし、グラビアアイドルとしてのみならずバラエティ番組やドラマ、映画でも活躍する岸。2026年は芸能デビュー15周年を迎え、アニバーサリー商品やイベントを順次発表予定。
◆表紙は七瀬なな
今号の表紙は七瀬なな。そのほか今号には、竹中知華、日比谷萌甘、山本杏、高島江梨奈、佐山すずからが登場する。
◆岸明日香（きし・あすか）プロフィール
1991年4月11日生まれ、大阪府出身。2012年に「週刊プレイボーイ」のグラビアで芸能界デビューして以降、数々の雑誌の表紙を飾り、TVバラエティーなどでも活躍。近年は女優として活躍するほか、商品プロデュースも行い、グラビアアイドルの枠を超えて活躍中。
ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設。SNSでは見られない写真・動画、オンライントークなど限定コンテンツを展開中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】