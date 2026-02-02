巨人・田中将大投手（３７）が１日、宮崎キャンプ初日に投手陣一番乗りでブルペン入りし、完全復活への大きな手応えを得た。１年前のキャンプインと比べ「全然違う」と変化を実感し「これはイケるんじゃないか」と改良した宝刀スプリットを披露。チーム最年長のベテランが決意に満ちたスタートを切った。

午前１０時４４分。１軍投手１５人の先陣を切り、田中将がサンライズブルペンのプレートを踏んだ。快晴に照らされながら５種の変化球を交えて制球良く５４球。一番乗りについては「全然狙ってない（笑）」と振り返ったが「去年のシーズン後半投げていた球よりも感覚は全体的にだいぶ良い。２月１日の現時点では、本当すごく良い感じで投げられている」。珍しいほど前向きな言葉の数々に、確かな手応えがにじんだ。

中でもひときわ鋭い変化を見せたのがスプリットだった。これまでと握りは変えていないが、リリース時の意識に改良を加え、かつての宝刀を取り戻し始めた。約６年前、メジャー時代の終盤から納得いく落ちをしていなかったと明かし、「ずっと苦しんでいた中で今、一番良いイメージで投げられている。これを本物にしたい」とうなずいた。

投球術で打たせるのも持ち味だが、本来は狙って空振りを奪えるタイプ。１３年の２４勝０敗やヤンキースでの日本人初の６年連続２ケタ勝利は「本物」のスプリットがあってこそだった。３勝４敗に終わった昨季は決め球になるはずの同球種を狙い打ちされるシーンもあり「（数年）ここまでの感じがずっとなかったので。これはイケるんじゃないかなと正直、今は思っている」。直球の軌道から打者の手元でストンと落ちる新スプリット。受けたブルペン捕手も「落ち方がエグかった。去年から確実に変わっている」と目を丸くした。

ちょうど１年前の２月１日は、フォームを解体するところから始まった。楽天時代の２４年にキャリア初の０勝。移籍１年目は久保巡回投手コーチの熱血指導の下、捕手ではなくネットめがけて１２０球を投げ込んだ。あれから３００日以上かけて体を縦回転に使うフォームを習得。２３年のオフに手術した右肘の状態を含め、体も近年で一番の仕上がりで「全然違う。（昨年）見てた人なら分かるんじゃないですか？」。晴れやかな表情に自信が満ちた。

躍動感が出てブレの減ったフォームに安定した球威。「田中さんがめちゃくちゃいい球を投げてたので、ちょっと力みました」と同時間帯に２レーン隣で投げていた則本も思わず苦笑いした。日米２００勝のその先を目指す２０年目。「できる限り傾斜に入って良いイメージを続けていけるように」と１次キャンプのテーマを定めた。先発のイスはし烈な取り合い。譲るつもりはない。（堀内 啓太）

【高橋由伸Ｐｏｉｎｔ】

「昨年よりもいいなあ」と感じたのは田中将だ。フォームがスムーズで、球に威力があった。久保巡回投手コーチと二人三脚の昨シーズンは試行錯誤しながらと聞いたが年を越え、じっくりと見直してきた成果を感じた。直球にキレが増せば、精度の高い変化球も生きてくる。ボールの角度もこれから徐々についてくるだろうし、実戦での登板が楽しみになった。

◆昨年の田中将のキャンプ初日 木の花ドームのブルペンで久保巡回コーチから１時間以上、身ぶり手ぶりの熱血指導を受ける。「魔改造」と称される久保塾で体重移動、バランスなど体の使い方を大改造。マウンドの傾斜を逆利用、通常の傾斜、平地と３パターンでネットスロー計１２０球。軸足が沈み込まないよう、体を縦回転に使う意識などを徹底的に染み込ませた。