「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）

阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）が３月のＷＢＣで打者専念となることを受け、正直な思いを吐露した。

捕手として、大谷とのバッテリーが実現する可能性もあった。ただ、今大会での結成はお預け。「個人的にキャッチャーとして彼の球を捕ってみたい、捕りたい。そういう思いは、一野球人としてもちろんありますけど」と女房役なら誰もが抱く、胸の内を明かした。それでも、目標は大谷とのバッテリーではない。

「彼と一緒に野球をする時に、目指すことは世界一なので。そんなわがままは言わないです」

球は受けなくても「聞いてみたいことはたくさんある」と興味は尽きない。「そういう会話をしながら、自分の野球人としての幅も広げていけたらいいなと思う」。さらに成長するための財産を得るつもりだ。

この日からキャンプイン。虎での時間は限られるが、全員の投手を受けるぐらいの覚悟もある。阪神での活動と並行して、近日中にはピッチコムが届き、ＷＢＣに向けても準備を進める。「なるべく実戦とか少しでもやっていきたい」。大谷との最大の夢をかなえるため、できることはやりきる。