「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）

就任２年目の指揮を執る阪神の藤川球児監督（４５）が１日、キャンプインの歓迎スピーチで「連覇」封印を宣言した。前日１月３１日の全体ミーティングで「選手と約束をした」と説明。「強いつもりというのが一番、ウソっぽいですから」とし、黙って積む−をテーマにした初日から、ブルペンとグラウンドを精力的に動き回った。５年、１０年後の常勝タイガースを目指し、ナインには本当の強さを求めていく考えだ。

メイン球場からブルペンの往復を、藤川監督は小走りで駆け回った。一寸の時間も惜しむように、４０人全選手の動きを脳裏に焼き付けた。そんな初日の練習を終えた夕刻、開口一番に意外な胸中を明かした。「まだ具志川組の映像を見ていないので。確認してからですね」。言葉の裏には収穫と課題の一日があった。

「具志川の選手が気になります。ということはですよ。今いる若い選手たち、こちらに合流している選手たちよりも２歩も３歩も、向こうにいる選手がしっかりとしているというところですね」

２リーグ制導入以降、球団として初のリーグ連覇を目指す１年。藤川監督は１月３１日のミーティング、そしてキャンプ初日のセレモニーで選手、ファンに伝えた。「『連覇』という言葉は使いません。新たに作り上げ、素晴らしい最後の１日を迎えようじゃないか、と。今日からまたスタートします」。一度、チームを壊すと誓って臨む２月。物語は続編ではない。

宜野座組にはドラフト２位の谷端（日大）や、２年目の今朝丸ら多くの若虎を呼んだ。新戦力には「本気を見ろ」「本気を見せろ」とメッセージを送ったが、「没頭できている選手もいますし、そうではないなというところもありました」と吐露。ブルペンに入った門別には、投球中に助言を送った。「あれは、あるあるなんです。かわいいですね」と、前置きした上で意識改革を求めた。

「近道をしたいような選手もいる。昨年の反省があって、できるだけここで体力を使わず、うまく乗り出したいなとか。１年間働きたいなという選手を見てると、こぢんまりしてくるんですよね。そうではなくて、１００％の力を広げながら、何合目まで行けるかというのが、プロの世界ではトップレベルですから」

求めるのは新戦力の台頭。連覇に必要な選手ではなく、長く常勝タイガースを築くための“真”戦力だ。「門別はまたキャッチボールからやり直しです」とし、「それでいいじゃないですか。まだやり方も分からないでしょう」とうなずいた。遠回りもまた成長の糧になる。「宝石」と評した無限の可能性を持つ若虎たちを、じっくりと磨き、黙って積むを実践する２月。ただひたむきに、本当の強さを求めていく。