©ABCテレビ

2月2日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」がお届けする企画は、「岡村が叫んだ衝撃シーン 過ぎるアワード 2025」。昨年はナイトinナイト枠での放送10年目突入のメモリアルイヤーとなった「過ぎるTV」。しかもゴールデン放送や番組初の海外ロケを行うなど、まさに飛躍の一年となった。今回はその中でも選りすぐりのベストシーンを一挙大公開する。選定基準となるのは、「岡村隆史の声の大きさ」！普段は声が小さ過ぎる岡村が大声を出した場面は名シーンに違いないということで、この１年で岡村が思わず叫んだ瞬間トップ７を選出し、ランキング形式で紹介。見事１位の叫びを引き出した張本人を「過ぎるトロフィー」で表彰する。

これまで番組では、将来関西に住みたい岡村のため49もの都市を取材。関西のビッグシティから知られざる穴場まで様々な都市の魅力を紹介してきたが、中でもスタジオに応援団が集結するなど、昨年最もアピールに気合が入っていたのが、兵庫県三木市。この街から彗星のごとく登場し、その後ロケやスタジオでも大活躍した素人スターに対しての岡村の一言がランクインする。

©ABCテレビ

また2025年も、フースーヤをはじめ数多くの芸人が登場し、ときには体を張って岡村の大声を引き出してくれた。中でも岡村を驚かせたのが、大阪・兵庫・京都の冬の魅力を地元の芸人がプレゼンする「京阪神ウィンターウォーズ」の企画でのこと。兵庫県代表の豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラが、神戸での1日デートプランを紹介する中でデート相手の女性と有馬温泉に入るのだが…まさかのポロリが発生！？ 岡村のみならずスタジオ全員があっと叫んだ意図せぬワンシーンとは！？

昨年も絶品から激安まで様々な絶品グルメを紹介してきた。中でも、岡村の腰が浮くほど驚いた激安西成グルメと、昨年イチ岡村のテンションが上がり、「あんな美味しそうなのは見たことない！」とビジュアル最強グルメに大興奮したシーンがランクインする。

そんなビジュアルの良過ぎる一品がスタジオに用意されると、「きれい！」「つやつや！」と興奮冷めやらないなるみと岡村。そしてついに２人が実食することに…！

さらに、オープニングから終始ハイテンションだった韓国ロケでの一幕や、街中調査ロケでスタッフが見逃していたあるものを岡村が発見した奇跡の瞬間もランクイン。また、教育熱心ななるみ・岡村のために潜入した、めったに見られない教育スポットで飛び出した大声シーンも！

©ABCテレビ

個性的過ぎる素人、多彩なグルメ、芸人の体当たりロケなど昨年もインパクトがあり過ぎる場面が満載だった「過ぎるTV」。果たしてその中で、岡村が最も大きな声を出した「過ぎるアワード2025」に輝く衝撃のシーンとは！？

©ABCテレビ

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。2日（月）はよる11時20分スタート。TVerでも無料配信。