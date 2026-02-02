▼4着オメガギネス（岩田康）枠順を生かして位置を取りに行った分、少し引っかかった。それでも、しまいはよく伸びてくれた。

▼5着マピュース（田辺）初ダートで戸惑いがあったが、特殊なパサパサの馬場でよく差を詰めていた。

▼6着エンペラーワケア（西村淳）良いスタートで、この子の能力なら普通は勝つのですが…。本来の状態ではなかったのかも。

▼7着ウェイワードアクト（戸崎）押し切れると思ったが、ラストでバタッと止まってしまった。原因は分からない。

▼8着チカッパ（キング）スタートして少しつまずいたがリカバリーして悪くない位置で競馬ができた。今日はメンバーが強かった。

▼9着インユアパレス（川田）返し馬の時点で様子がおかしかったです。いつもの感じではありませんでした。

▼10着サントノーレ（荒山師）ノリ（横山典）は“短いところならやれる”と言ってくれた。中央でも速い馬たちにうなるように付いて行けたのでね。

▼11着マテンロウコマンド（松山）今日は枠も良かったし、もまれることなく、良いところで競馬できた。

▼12着フェブランシェ（ルメール）大外枠でつまずいて、ずっと外を走る形に。最後は切れ味がもう一つだった。

▼13着アルファマム（三浦）追走はいつもより手応えが楽だったが、追ってからはじける感じがなかった。

▼14着メイショウカズサ（武藤）この馬の競馬はできたが、メンバーが上がっていたので…。

▼15着ネオトキオ（荒山師）こっち（中央）のオープンでは速くなった時に付いて行けなくなってしまう。まだ修業が足りない。

▼16着ケイアイドリー（杉原）良い位置を取れて手応えは良かった。これをきっかけに変わってくれれば。