ベルギー２位躍進のSTVVを象徴する存在――。大ブレイク中の日本人MFが昇華させた“３年間の積み重ね”【現地発】
１月31日、シント＝トロイデン（STVV）はシャルルロワに０対２のビハインドを負ったまま、後半アディショナルタイム６分を迎えていた。敗戦濃厚。それでもイレブンは最後まで諦めることなく反撃し続ける。そしてMF山本理仁が右ポケットから懸命にクロスを入れ、そのこぼれ球からFWウマール・ディウフとMFライアン・メルレンが畳み掛けるようにシュートを打った。
この攻撃がひと区切りつくと、スタジアム全体にスタンディングオベーションが広がった。2005年のチャンピオンズリーグ準決勝、PSV対ミラン（２試合合計３−３。アウェーゴールで上回るミランが決勝進出）、2019年のやはりチャンピオンズリーグ準決勝、アヤックス対トッテナム（２試合合計３−３ 。アウェーゴールで上回るトッテナムが決勝進出）など、負けたチームの健闘を称えて観客が惜しげなく拍手を贈る場に立ち会うことはあった。しかしあと30秒、試合は続くのに、負けを覚悟したファンが総立ちになり、拍手がスタジアムを包むことは、私にとって初めての経験だった。
今季、大ブレイクを果たした山本に、「あのスタンディングオベーションは『すごい』と感じました」と尋ねた。
「今のシント＝トロイデンの勢いを象徴していると言いますか。プレーしていて、サポーターの後押しを感じます。僕らがそれに見合うだけの仕事をしているから、ああやって反応してくれていると思う。オン・ザ・ボールだけではなく、オフ・ザ・ボールのところでファイトを見せることができている。それがいいことなのかなと思います」
僅差の勝利を積み重ねるSTVVはベルギーリーグで２位（１月31日現在）に付けており、現地では「2015-16シーズンの“レスターの奇跡、1996-97シーズンの“リールセ（現ベルギー２部）、世紀の優勝”に続く番狂わせを今季、STVVが起こすのでは!?」「いや、さすがに優勝するのはユニオン・サン＝ジロワーズかクラブ・ブルージュだろう」という話題で盛り上がっている。
STVVの強みはチームワーク。ワンタッチ、ツータッチのショートパスを繋ぐ、小気味良い崩し。大きなサイドチェンジから、一気に縦を突くアタック。そんな多種多彩な“オン・ザ・ボール”。何本もシュートを打たれても、ゴール前で身体を張ってブロック。セカンドボールの奪い合いや１対１の強度。味方のミスのリカバリーといった“オフ・ザ・ボール”。今季のSTVVには“傑出した個”はないが、チームワークの素晴らしさと、チームのために戦うファイトが際立っている。
チームとサポーターの相互作用も、今季のSTVVの強みだ。
先日、GK小久保玲央ブライアンが「１部に残留したことで、選手とサポーターの距離が近まった」と語った。昨季のSTVVは２部に降格するかもしれない修羅場をくぐり抜けたことで、チームとサポーターの絆が深まり、山本の言う「サポーターの後押しを感じる」ことに繋がっている。その熱狂は、チームが勝利を重ねるごとに増すばかり。シャルルロワ戦では、負けても拍手喝采だった。STVVのスローガン「血と汗と涙」を現すように、チームとサポーターが「共に戦い、共に喜び、共に泣く」を地で行くシーズンを彼らは過ごしているのだ。
山本自身が今のSTVVの勢いを象徴する存在だ。
シャルルロワ戦でもダブルタッチで軽やかに相手をかわすなど、柔らかなテクニックは健在。さらに鋼のボディを手にした今季は、後ろから当たられても気に留めることなくボールを前に運び、相手の隙あらばスライディングでボールを狩り切って味方に繋ぐ。今季通算５枚のイエローカードは、見ていて勲章にすら感じられるほど、身体を投げ出してチームを助ける守備が光る。
この攻撃がひと区切りつくと、スタジアム全体にスタンディングオベーションが広がった。2005年のチャンピオンズリーグ準決勝、PSV対ミラン（２試合合計３−３。アウェーゴールで上回るミランが決勝進出）、2019年のやはりチャンピオンズリーグ準決勝、アヤックス対トッテナム（２試合合計３−３ 。アウェーゴールで上回るトッテナムが決勝進出）など、負けたチームの健闘を称えて観客が惜しげなく拍手を贈る場に立ち会うことはあった。しかしあと30秒、試合は続くのに、負けを覚悟したファンが総立ちになり、拍手がスタジアムを包むことは、私にとって初めての経験だった。
「今のシント＝トロイデンの勢いを象徴していると言いますか。プレーしていて、サポーターの後押しを感じます。僕らがそれに見合うだけの仕事をしているから、ああやって反応してくれていると思う。オン・ザ・ボールだけではなく、オフ・ザ・ボールのところでファイトを見せることができている。それがいいことなのかなと思います」
僅差の勝利を積み重ねるSTVVはベルギーリーグで２位（１月31日現在）に付けており、現地では「2015-16シーズンの“レスターの奇跡、1996-97シーズンの“リールセ（現ベルギー２部）、世紀の優勝”に続く番狂わせを今季、STVVが起こすのでは!?」「いや、さすがに優勝するのはユニオン・サン＝ジロワーズかクラブ・ブルージュだろう」という話題で盛り上がっている。
STVVの強みはチームワーク。ワンタッチ、ツータッチのショートパスを繋ぐ、小気味良い崩し。大きなサイドチェンジから、一気に縦を突くアタック。そんな多種多彩な“オン・ザ・ボール”。何本もシュートを打たれても、ゴール前で身体を張ってブロック。セカンドボールの奪い合いや１対１の強度。味方のミスのリカバリーといった“オフ・ザ・ボール”。今季のSTVVには“傑出した個”はないが、チームワークの素晴らしさと、チームのために戦うファイトが際立っている。
チームとサポーターの相互作用も、今季のSTVVの強みだ。
先日、GK小久保玲央ブライアンが「１部に残留したことで、選手とサポーターの距離が近まった」と語った。昨季のSTVVは２部に降格するかもしれない修羅場をくぐり抜けたことで、チームとサポーターの絆が深まり、山本の言う「サポーターの後押しを感じる」ことに繋がっている。その熱狂は、チームが勝利を重ねるごとに増すばかり。シャルルロワ戦では、負けても拍手喝采だった。STVVのスローガン「血と汗と涙」を現すように、チームとサポーターが「共に戦い、共に喜び、共に泣く」を地で行くシーズンを彼らは過ごしているのだ。
山本自身が今のSTVVの勢いを象徴する存在だ。
シャルルロワ戦でもダブルタッチで軽やかに相手をかわすなど、柔らかなテクニックは健在。さらに鋼のボディを手にした今季は、後ろから当たられても気に留めることなくボールを前に運び、相手の隙あらばスライディングでボールを狩り切って味方に繋ぐ。今季通算５枚のイエローカードは、見ていて勲章にすら感じられるほど、身体を投げ出してチームを助ける守備が光る。