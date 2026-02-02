「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！プレミア＆ブンデスのクラブとの争奪戦に
２月１日に開催されたエールディビジ第21節のAZ戦（３−１）で、NECの佐野航大が超絶ゴラッソを決めた。２−１で迎えた52分、ペナルティの外から利き足ではない左足で豪快なミドルシュートを叩き込んだのだ。
その22歳の日本代表MFに、オランダの超名門アヤックスが公式オファーを出したようだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は２月１日、自身のXに次のように投稿した。
「アヤックスと佐野航大に関する独占情報の続報。NECに対して最初の公式オファーが提出された。総額1500万ユーロ（約27億円）が提示されており、エールディビジ内での移籍としては記録的な移籍金となる」
また、同じく移籍市場に精通したフロリアン・プレッテンベルク記者は、「締め切り日までのポーカーゲームが進行中だ。ヴォルフスブルク、アヤックス、クリスタル・パレスが参戦した」とポストしている。
移籍期限の２月２日までに交渉はまとまるのか。今後の動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾
