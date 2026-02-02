「まじか」「涙が止まらない」日本サッカー界に届いた、待ちに待った“朗報”にSNS大反響！「胸熱すぎる」「待ち望んだ瞬間」
板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、エクセルシオールとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。
この一戦で、無所属の状態から今冬にオランダ名門に加入した冨安が、ついに新天地デビューを飾った。
27歳のDFは、チームが２−０から２−２に追いつかれた直後の81分から左SBで途中出場。アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰だったにもかからず、さすがというべきか落ち着いたプレーを披露した。
日本サッカー界に届いた、待ちに待った“朗報”に、SNS上では次のような声が続々と上がり、大きな反響を呼んでいる。
「アツすぎ」
「484日ぶりってまじか」
「戻って来たの嬉しすぎる」
「冨安復帰で涙止まらん！！」
「このままいけばワールドカップ間に合いそうでよかった」
「これはほんと胸熱すぎる」
「冨安がピッチを走っている。これだけで感動だろ」
「復帰最高かよ！！！！！」
「涙が止まらない」
「３月代表に戻ってきて欲しい」
「冨安がまた普通に試合出てるだけで、ちょっと泣きそうになるわ」
「サラッと復帰してきてビックリ」
「普通に涙出てきた」
「待ち望んだこの瞬間、彼の勇姿に感動」
半年後のワールドカップ出場に向けて、ここから完全復活になるか。日本中のファンが、その時を待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】484日ぶりに出場した冨安健洋のプレー
