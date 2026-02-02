「全部かわいすぎる！」サッカー通女優がどどーんと公開した“艶めくオフショット集”が話題！「女神だった」「へそ出し似合ってるよ」
元日向坂46メンバーで女優の影山優佳さんが公式インスタグラムを更新。バリエーション豊かなファッションに身を包んだショット集を公開し、ファンの関心を集めている。
豊富なサッカーの知識を駆使して言語化にも長け、日本代表戦でリポーターも務める24歳。今回は「おかげさまで今年もカレンダーを発売させていただきます」とまず報告すると、「今年は芸能活動10周年ということで、色んな影山優佳をお見せして、最強最高を更新して、全てに気合を入れて、日々精進していくぞ！ と意気込んでおります」と決意。「そんなことを表現したカレンダーです。笑」と書き添えて、カレンダー撮影時のオフショットを一挙11枚掲載した。
さまざまなスタイルを披露するなかで、やはり目を引いたのはアダルトな雰囲気を醸し出すカットの数々だ。大胆なデコルテが施された白や赤、黒のドレス姿で、艶っぽいイメージを伝えている。
投稿をチェックしたフォロワーからは称える声が殺到。「お美しい」「全部かわいすぎる」「眩しくなったと思ったら女神だった」「どのカットも素敵です！」「へそ出し似合ってるよ」「素敵な笑顔に癒されています」「ガーリーなファッションが抜群に似合うね」「可愛いのとかっこいいの使い分けてる」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】サッカー通女子・影山優佳が公開した“大胆美ショット集”をチェック！
