人手不足が加速し、外国人労働者は社会の維持に欠かせない存在となっている。

大半は真面目に生活しているが、受け入れ数の増加に伴って様々な摩擦も生じている。

国民と外国人がともに安心して暮らせる社会をどう作り上げていくか。与野党はこの衆院選で建設的に論じ合わねばならない。

政府が先月、新たな外国人政策の基本方針を決定した。

これまで同様、外国人との共生を目指すと掲げる一方、一部外国人の「法やルールを逸脱する行為」などに「国民が不安や不公平を感じている」と指摘し、規制の強化を打ち出したのが特徴だ。

具体的には、不法就労者のほか、税や社会保険料の未納者の調査を強化するという。強制送還の対象となる犯罪の範囲を、「殺人などの粗暴犯」や薬物犯罪などから、拡大することも検討する。

外国人に社会のルールを守ってもらうため、不正や犯罪への対策を強化することは排外主義とは異なる。国民の不安を払拭（ふっしょく）する上でも妥当と言えるだろう。

基本方針ではまた、自衛隊施設の周辺など安全保障上重要な土地について、外国人による取得を規制するかどうか、夏までに考え方をまとめるとした。

日本は１９９５年、外国企業による支店用地の取得などを不当に規制することを禁じた、自由貿易に関する国際協定に加入した。

このため、外国人に対する土地取得の規制は協定に抵触する恐れがある。協定に反しない範囲での対応が可能なのか、慎重に検討する必要がある。

衆院選では「良い外国人を入国させ、悪い外国人は出て行ってもらう」「投機的売買でマンション価格が高騰した」など、規制強化を訴える主張が目立っている。

昨夏の参院選で参政党が外国人に対する規制強化を訴えて躍進したことを意識しているのかもしれないが、物価高など生活の不満のはけ口を外国人に向けさせようとするのは不見識だ。

他方で、外国人との「多文化共生社会」を目指すと訴える声もあるが、それだけでは外国人の増加に伴う問題は解消できまい。

そもそも、政府が外国人の受け入れを進めながら、日本語や生活習慣などを学んでもらう役割を自治体に任せている現状にも、問題がある。中長期的な受け入れ人数の計画の策定を含め、与野党は多角的に議論すべきだ。