巨額の不正融資が横行していただけでなく、調査に入った当局に対しては実態の隠蔽（いんぺい）に躍起となる。

金融機関としての信用は、地に落ちたと言わざるを得ない。

東北財務局は、不正融資問題を巡る立ち入り検査に対し、虚偽の説明をしたとして、いわき信用組合（福島県いわき市）と元役員らを福島県警に刑事告発した。

金融機関が告発されるのは極めて異例のことである。不正融資の横行は、金融機関としてあってはならないものだ。

２００４年から約２０年間にわたり、経営が悪化した大口取引先への不正融資を繰り返し、総額は２７９億円に上った。一般預金者の名義を無断で使い、偽造口座を開設してまで融資を行っていた。

また、０４〜１６年もの長期間、反社会的勢力に対して、計１０億円もの資金を提供していたというからあまりにも深刻だ。

こうした中で、いわき信組は、東日本大震災の影響で業績が悪化し、１２年には国が１７５億円の公的資金を注入した。

いわき信組の元会長は、自身を標的とする右翼団体の街宣活動を止めるため、仲介役の人物に資金を渡していた。不正融資は、この資金を捻出するためにも行ったというから驚くしかない。

信組の融資先は、中小・零細企業や個人事業主が多い。地域密着の金融機関として信頼を寄せられるべき存在であるはずだ。金融機関が反社会的勢力との関係を遮断するのは大前提ではないか。

問題の背景にあるのは、２４年１１月に辞任するまで２０年間トップに君臨した元会長の下で進んだ企業統治の不全である。

財務局が検査に乗り出したのは昨年５月だ。閉鎖的な組織風土は根深く、職員は融資データが保管されたパソコンを破壊したと虚偽の説明をし、役員の不正融資への関与も隠蔽していた。組織内を覆う倫理観の欠如は甚だしい。

財務局は今回、こうした虚偽報告などの悪質性を重くみて、「協同組合による金融事業に関する法律」に違反した疑いがあるとして告発に踏み切った。

福島県警は、直接の容疑である虚偽説明だけでなく、不正融資や反社会的勢力との関係などを含め、全容解明に向けて、捜査を徹底してもらいたい。

公的資金を注入しているにもかかわらず、不正を見抜けなかった金融庁も猛省すべきだ。人員体制を拡充すると同時に、経営監視の強化策を急がねばならない。