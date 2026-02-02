女優の河合優実（25）が6日から全国オンエアとなる「サントリー生ビール」の新CM「はじまりの青」編に出演する。

サントリーは「沁（し）みわたるのどごし」の同商品の中味とパッケージを昨年12月下旬以降、順次リニューアル。それに伴い河合が新メッセンジャーに就任した。

CMでは、上下デニムの河合が青空の下、海沿いの道を「上を向いて歩こう」を口ずさみながら散歩する。堤防に腰掛けると鳥のさえずりに気づき、ささやかな幸せを感じて鼻歌から口笛に切り替え「一人ぽっちの夜〜♪」のメロディーを口笛で吹く。新たなベースカラーであるパッケージの爽やかな青が空と服装と相まって、その中で晴れやかな表情でほほ笑む姿が印象的な作品となっている。

歌唱については「名曲というプレッシャーはありましたが、ロケ地の風とか日差しに合うような気持ちのいい曲だったので、歌わせていただいてうれしかった」と振り返った。

「ビールが大好き」だけに、香ばしさと心地よい麦のうまみをさらに引き出し“グッとくる飲みごたえ”が進化した商品について「“ビールを飲んでいるな”という実感が増しているような気がしました」と感想を語った。