「負担減」合戦の様相を呈する衆院選。

負担軽減策の中身と社会保障給付への影響を見極めることが、有権者には求められそうだ。

国の推計によれば、８５歳以上人口は２０３０年代半ばに１０００万人を超え、６５歳以上の独居率は、５０年には男女とも３割近くに上る。医療と介護と生活支援のサービスニーズが今後、高まることは確実だ。

一方、介護人材は４０年度時点で約５７万人の不足が見込まれ、医師や看護師も地域や診療科による偏在が大きい。直近では人手不足や物価高騰などを受け、介護事業者の休廃業・解散件数が過去最多を更新し、国公立や民間を含めた一般病院の約６割が赤字となった。

働く女性や高齢者は増えているが、制度の担い手不足は深刻化し、財源不足とのダブルパンチで社会保障の舵（かじ）取りは厳しさを増す。

自民党は現役世代を含む中・低所得者の税・社会保険料負担の軽減を公約に掲げ、社会保障財源だからと慎重だった消費税減税にも踏み込んだ。野党の中道改革連合も食料品消費税ゼロと現役世代の社会保険料引き下げに取り組むとした。

チームみらい以外が掲げた消費税の減税や廃止は、対象品目や期間は政党によって異なるが、それによる社会保障給付への影響や対応策は明らかではない。

社会保険料の負担軽減は「現役世代１人当たり年間６万円」をうたう日本維新の会をはじめ、ほとんどの政党が公約に盛り込んだ。

物価高で負担感が強まる中、現役世代支援は重要だ。だが、厚生年金の保険料率は１７年から固定され、医療保険（協会けんぽ）の保険料率も１２年度から変わらず、今後も今まで以上の劇的な伸びが見込まれているわけではない。「際限なく負担が上がる」という印象論だけで判断しないことが大切だ。負担軽減で手取りは増えても公的保障が縮小し、自助努力の範囲や格差が広がる可能性もある。

減税と現金給付を組み合わせて低所得者を支援する「給付付き税額控除」の創設・検討は自民や維新、中道改革などが掲げた。超党派の「国民会議」で議論する予定が選挙で会の設置が先送りされ、消費税減税論が先行して先が見えない。

各党は子育て支援や年金の給付増も掲げるが、財源の実効性に疑問符がつく。

誰しも負担は避けたいが、社会保障の負担は本来、給付とセットで語られるべきものだ。「目先」の負担減だけでなく、「その先」も見据えた建設的で責任ある政策論争が期待される。

（編集委員室 猪熊律子）