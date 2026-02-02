[２６衆院選 現場から] 滋賀１区

自民党と日本維新の会の「与党同士」が激突する８５小選挙区のうち、１２選挙区は前議員同士が直接対決する異例の構図となっている。

滋賀１区は、その代表格だ。

１月３０日、大津市のＪＲ石山駅前。強風にあおられながらマイクを握った日本維新の会の政調会長・斎藤アレックス（４０）の声には必死さがにじんでいた。

「自民党の力がまた大きくなってしまったら、問題解決を先送りする昔の政治に戻ってしまう。自民の中は抵抗勢力ばかりだ」

駆けつけた維新代表の吉村洋文（５０）は「自民の古い政治では、できないところをやっていくのが維新だ」と強調した。

斎藤は周囲に「難しい選挙だ」と漏らす。政策作りの責任者として、自民との連立に際し、社会保障改革や教育無償化など１２分野にわたる政策合意の策定に携わった。メディア露出も増えたが、選挙でアピール材料にしたい連立合意は自民の政策でもある。差別化は容易でなく、連立パートナーの政治姿勢に矛先を向けざるを得ない。

与党入りで支持団体を巡る環境も変わった。今回は県医師連盟など有力な業界団体の推薦を得られた。斎藤は「与党政調会長の肩書のパワーはすごい」と実感する。とはいえ、団体の大半は自民候補も推薦し、斎藤陣営内には「内実は自民寄りだ」と見る向きも多い。

かつて支えてくれた連合も離れた。斎藤は初挑戦となった２０２１年衆院選時は国民民主党に所属し、連合滋賀から全面支援を受けた。維新に移って臨んだ前回の２４年衆院選は、国民民主の候補が不在で、連合と一定の関係を保てた。だが、与党となった斎藤を、連合滋賀幹部は「完全に家出してもうた」と突き放す。陣営幹部は「自民と野党勢力の谷間に落ち込みかねない」と危機感を募らす。

前回選は滋賀１区で敗れ、比例選で復活当選した自民の大岡敏孝（５３）は「与党同士で直接の批判は難しい」としつつ、維新側に攻勢をかける。「選挙区代表」の座の奪還に向け、遠慮はしていられない立場だ。

与党対決の選挙区での結果は、自民と維新の連立政権における両党の発言力も左右しうる。維新側は「政調会長が落ちれば大打撃だ」（幹部）とし、吉村ら応援弁士を次々と投入する。自民側もテコ入れを図るが、与党対決への配慮もあってか、首相の高市早苗（６４）の１区入りは現在予定されていない。

複雑な戦いを制しようとする大岡が照準を合わせるのが、維新の看板政策である高校授業料無償化だ。１月２７日、県庁前の出陣式で「教育はタダにすればいいというものではない。教育は中身だ」と唱えた。

滋賀の高校教育は公立が中心のため、大岡は「滋賀の高校生が大阪や京都の私学に根こそぎ流れる」と主張する。自維連立政権の発足直後、地元の会合で同席した斎藤に「無償化は見直した方がいい」と苦言を呈したこともあった。大岡陣営幹部は「相手の最重要政策の課題を浮き彫りにし、責任政党がどちらかを明確にする」との戦略を描く。

一方、国民民主と連合滋賀は河井昭成（５２）を連合の組織内候補として擁立した。１区は、河井と同じ東レ労組出身で衆院副議長を務めた国民民主顧問の川端達夫（８１）の地盤だった。

国政選に初めて挑む河井は川端から二つの古い議員バッジを受け取った。川端が身につけていたものと、川端が初出馬時に前任の組織内候補から託されたものだ。１４年衆院選以来の組織内候補を立てた陣営は「連合の議席奪還だ」と士気を高めている。

（敬称略。山本貴広、大津支局 矢野彰）