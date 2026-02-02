三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・ØＭＩ（３８）が１日、千葉・幕張メッセで、約４年ぶりのソロライブ「ＩＮＦＩＮＩＴＹ ＭＯＯＮ」の最終公演を行った。幕張３デイズは異なる内容で展開され、１、２日目は過去のライブを復刻。３日目は「ＴＨＥ ＦＵＳＩＯＮ」の副題を掲げ、豪華ゲストとの“フュージョン祭”で２万人を熱狂させた。

ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ、ＥＸＩＬＥ ＮＡＯＴＯらＬＤＨ所属アーティストのほか、三浦大知やＢＥＮＩといった外部アーティストともコラボ。三浦と届けた「Ｔｏ ｂｅ ｆｅａｔ． 三浦大知」では、２人の繊細で力強いボーカルが混じり合い、会場が神聖な雰囲気に包まれた。３日間を終え「愛されているなと実感しております」とほほ笑んだ。

開演前には、自身のレシピを反映した特製豚汁が数量限定販売された。貴重な一杯をゲットするべく、ファンは早朝５時半から列を形成。午前９時半に完売する盛況ぶりで「僕が一番困惑しています。ファンの方の熱量にビックリしている」と目を丸くしつつ「（事務所がある）中目黒に豚汁屋を出そうかな？ビジネスのにおいがしてきました」と画策していた。