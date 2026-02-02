インスタグラム更新

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は、インスタグラムで悲劇に見舞われたことを明かした。

佐久間は1日に自身のインスタグラムを更新。「初日の出見に行ったのに 曇ってて見れなかった元旦から色々あったけど もう2月になるみたいです」とつづり、写真や動画を投稿した。

その中で悲劇に見舞われた1枚の画像があった。「乗り継ぎのところに置き去りにされた 私のキャディバッグ 人生初のロストバゲージ」として「私のバッグ」が米サンフランシスコの空港のターミナル2に留まっている様子を公開した。地図アプリのスクリーンショットのようで、バッグとの距離を表す「経路 1048km」という無情な文字も。1000キロ以上も離れ離れになってしまったようだ。

続く1枚では「戻ってきてくれてありがとう」と大きなバッグと並んで自撮り。無事に手元に返ってきた模様だ。

佐久間は昨季、36試合に出場。ツアー4勝を挙げ、メルセデス・ランキング1位で年間女王に。2億2728万5959円で年間獲得賞金も1位だった。



（THE ANSWER編集部）