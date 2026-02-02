オリックス・九里亜蓮投手（３４）が宮崎キャンプ初日の１日、いきなりブルペンで３５０球の熱投を見せた。亜大時代には４００球以上を投げた経験があるが、プロでは広島時代の２１年２月４日の３４７球を超える自己最多の球数。ＦＡ移籍２年目の目標に「２３０イニング」を掲げる１３年目右腕が驚がくの投げ込みで首脳陣の度肝を抜き、２４年以来、自身２度目の開幕投手にも名乗りを上げた。

気温１１度の宮崎に、九里のうなり声が鳴り響いた。「おりゃー！」「よっしゃー！」。午前１１時２０分からオール直球で黙々と腕を振り続け、気付けば９０分が経過していた。最後の一球を投げ終えると、さすがに「しゃべる体力ないです…」と苦笑い。呼吸を整え「意地でもマウンドを降りないような投球をしなければ」と、異次元の投げ込みに込められた意図を明かした。

「完投、完封した時の疲れはピッチング（練習）では２００、３００球を投げないと来ない。体がしんどい時もしっかりパフォーマンスが出せるように」。移籍初年度の２５年は６日に２２２球を記録したが「ひと通り流れが見えた状態でのキャンプ。逆算して、オフの時点から決めていた」と、「超特訓日」を前倒しした。３４７球を投げた広島時代の２１年は、１３勝で最多勝を獲得。「もっと進化しないと。そこの球数は超えられたので安心（笑）」と“キャリアハイ”達成を喜んだ。

心優しさも異次元だ。３月のＷＢＣに初出場する若月の要望に応え、１月は気温５度の大阪・舞洲でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。「そうやって頼ってくれるだけで本当にうれしい」と、後輩の調整に一役買った。“弟子入り”志願を快諾し、オフに合同自主トレを行ってきた曽谷も日本代表入り。「おれが面倒を見ていたから、最後までやるわ」と自身の調整が狂うことを全く恐れず、この日も一緒にＷＢＣ使用球でキャッチボールを行った。

指先のマメすらも作らなかった１３年目右腕に、岸田監督は「ビックリしたけど、さすがの体力。見て学ぶところも、若い子たちはある」と納得顔。エースの宮城がＷＢＣに出場することもあり「みんな競争して…」と、開幕投手候補の１人であることを認めた。九里自身も「一度、経験させていただいたけど、やっぱり特別。若い選手も多い。僕はジジイだけど、まだ負けないぞって気持ちで…」と２年ぶりの大役に意欲満々だ。昨季はチームトップの１１勝。移籍２年目も「鉄腕アレン」はやってくれそうだ。（南部 俊太）