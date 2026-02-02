◆卓球▽全農杯全日本選手権▽ダブルスの部 最終日（１日・豊田市総合体育館）

張本美和（１７）＝木下グループ＝が史上初の全日本４冠を達成した。混合ダブルスは松島輝空（１８）＝木下グループ＝とのペアで坪井勇磨（２８）＝クローバー歯科＝、赤江夏星（２１）＝日本生命＝組に決勝で３―０と快勝。約３０分後に行われた女子ダブルス決勝で長崎美柚（２３）＝木下アビエル神奈川＝と組み、平野美宇（２５）＝木下グループ＝、木原美悠（２１）＝トップ名古屋＝組を３―０で下した。１月に開催されたジュニア女子と女子シングルスに続き、出場可能な全種目を制覇する快挙を成し遂げた。

＊ ＊ ＊ ＊

張本美が、誰よりも長く戦った全日本を最高の形で締めくくった。長崎が３球目でクロスに強烈なフォアドライブをたたき込むと、抱き合って喜んだ。１９３６年に始まった伝統の大会で、前人未到の４冠を達成した１７歳は「終わったので言えるけど、４冠ってすごいなって。史上初というのはやる前から知っていて、近づいてくるにつれて『次負けるんじゃないか』と思ったりもした。自分でも信じられない。すごくうれしい」と声を弾ませた。

１月にジュニア女子を４連覇し、女子シングルスでは決勝で３年連続で顔を合わせた早田ひな（２５）＝日本生命＝を破って初優勝を果たした。世界ランク７位で日本勢トップに立つ力を示して壁を乗り越えたが、翌週のダブルスの部に向けては「シングルスとは全く別の種目。ダブルス自体が自分としては難しいなと思っていて、正直不安しかなかった」と明かした。

前日３１日の全試合終了後、取材エリアで最終日への意気込みを問われた際は「ゆう…」と言いかけ、優勝の２文字をグッとのみ込んだ。全日本でのダブルス種目は２０２２年の混合の３位が最高だった。気持ちを引き締め直して臨んだ最終日。松島輝との混合ダブルス決勝の約３０分後、調整の時間もなく臨んだ女子ダブルスもストレートで制した。ジュニアは出場資格を満たすのが今年が最後。４種目で全２５試合を勝ち抜き“ラストチャンス”で４冠を決めた。

２８年ロサンゼルス五輪は男女のダブルス追加など種目変更により、１人の選手が最大４種目に出場できる可能性もある。「まだ２０２６年ですけど、五輪種目で少しでもアピールになったら。全種目で日本一になれた今大会の結果を自信にして、頑張っていきたい」。若きエースが全ての種目で日本卓球界を引っ張っていく。（林 直史）

◆美和に聞く

―女子ダブルスはシード権や推薦がなく、神奈川県予選からの出場だった。

「まさか優勝できると思わなかったので本当にうれしい。今までにあまりない経験だったけど、１試合ずつ自分たちが強くなっていると感じることができた」

―シングルスから試合が続いた中で疲労は。

「今大会は体調も良かった。一日の終わりに『疲れたな』と感じるけど、次に試合がある時はあまり感じることはなかった」

―４冠のご褒美は。

「食べることが好き。明日アジアカップ（中国）に出発なので、体調を崩さないように気を付けながら、おいしいものを食べたい」