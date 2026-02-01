2026年1月9日、TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は東京オートサロン2026にて、「GRヤリス」の特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」を公開しました。

マスタードライバーであるモリゾウ（豊田章男会長）の名を冠した本車両に対し、SNSでは大きな反響が寄せられているようです。

国内販売はたった100台！ 究極の「GRヤリス」が登場

TGRは2026年1月、東京オートサロンに合わせて「GRヤリス MORIZO RR」を初披露しました。

このモデルは、進化した新型GRヤリスをベースに、モリゾウこと豊田章男氏が「愛車」としてこだわり抜いた特別仕様車です。

そもそもGRヤリスは、トヨタのスポーツカーラインナップの中でも異彩を放つ、レース直系のモデルです。

そんななか、今回の「MORIZO RR」は、専用のボディカラーやホイール、そしてインテリアにいたるまで、走りの楽しさと所有する喜びを突き詰めた仕様となっています。

なお、国内での販売台数はわずか100台限定。2026年春以降に抽選申込みが開始される予定となっています。

レーシングカー直系のコクピットに称賛の嵐！ 「角張ったステアリング」が話題

「MORIZO RR」でとくに注目を集めているのが、刷新されたインテリアと専用のエクステリアデザインです。

視認性と操作性を磨き上げたコクピットは、よりドライバーが運転に集中できるレイアウトへ一新されています。

そして、このデザインに対し、SNS上は「コックピットが角張ったデザインになってステアリングも角張ってて統一感あってかっこいい！」「ステアリングかっこええ～！スイッチの配置がビッグマイナーチェンジ以前のR35にも似た感じでめっちゃ好き」など、その本気度を高く評価する声が溢れています。

なかでもステアリング形状への反応は大きく、「ステアリングがGRGTとかレクサス系の車種みたいな形になってるのめちゃくちゃかっこいい」「ステアリングがレーシングカーそのものなデザイン」といったコメントが多く見られました。

また、「ステアリングの真ん中がトヨタマークじゃなくてGRなのいい！」や「モリゾーRRエンブレムかっこよすぎる」など、特別仕様車ならではのディテールに興奮するファンも少なくありません。

エクステリアに関しても、「専用色グラベルカーキ×イエロー差し色、カーボンRW、RR専用ホイール。見た目からすでに“ヤバい”」「このボディカラーもなんとも言えないシブさでいいね」「リアウィングとコクピットがガチ過ぎ…ムチャクチャカッコいいな！！」といったように、高く評価されているようです。

なかには、「一切不満がありません。素晴らしいです。でもメーター周りがアナログだったら150点！笑」といった、アナログメーターを懐かしむ車好きならではの声も見受けられました。

当選倍率は未知数？ 価格と抽選に対する期待と不安

圧倒的な完成度を見せつけた「MORIZO RR」ですが、最大のハードルはその「希少性」と「価格」です。

わずか100台という限定数に対し、SNSでは「100台限定で春に抽選…絶対倍率エグい」「街で遭遇したらそれだけでテンション上がる！」と、手に入れることの難しさを嘆きつつも、その存在自体を楽しもうとするポジティブな声が上がっています。

また、価格については現時点で詳細は不明ですが、「いくらするのか怖い。けどほしい」という切実なコメントも見られます。

中身の進化や専用装備の数々を考えれば相応の価格になることは想像に難くありません。

しかし、それでも「欲しい」と思わせる魅力がこの車には詰まっているようです。

まとめ

また、SNS上ではデザインやスペックへの称賛だけでなく、抽選への意気込みや「当たったら奇跡」といった投稿も多く見られます。

実際、国内販売は100台限定となるため、「MORIZO RR」は、手に入れること自体がステータスとなるような特別な一台となることは間違いありません。

2026年春の抽選開始に向け、価格や詳細なスペックなど、今後の追加情報から目が離せない状況が続きそうです。