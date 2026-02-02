プロ野球は１日、全１２球団がキャンプインした。１万４０００人の観客が訪れた巨人の宮崎キャンプでは、ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が初日から“大トリ”でブルペン入り。首脳陣、球団ＯＢ、報道陣から注目を浴びる中、捕手を座らせ４０球投げ込み「緊張感はそんなになかった」と持ち味の強心臓ぶりを発揮した。公式戦はセ、パ両リーグとも３月２７日に開幕する。

暖かい日差しに包まれながら、竹丸がしなやかに腕を振った。投じた球が捕手のミットに収まると、「バシン！」と、力強い音がブルペンに鳴り響いた。巨人のユニホームに袖を通し、初めて迎えた球春。社会人時代と同じオールドスタイルで初日を迎えた左腕は、多くの視線を浴びた投球を終え「こんなに見られながら練習することはないので、今までと全然違う。（これが）プロ野球だな」と初々しさを見せつつ「緊張感はそんなになかった」と、変わらぬ鋼のメンタルを見せつけた。

その場にいる誰もが、“大トリ”ドラ１ルーキーを見つめていた。ブルペン投球の順番は年功序列が通例で、この日は田中将、則本らが午前１０時４４分に一番乗りでブルペン入り。背番号２１が現れたのは、それから約１時間後の１１時４７分。右腕の大勢が目の前で、向かい合わせで投げる状況でも臆することはなかった。立ち投げで１１球を投じ、捕手を座らせて２５球目にさしかかった頃、別のレーンにいた投手らがすべて投げ終わった。

静寂の中、ネット裏の高橋由伸氏（本紙評論家）ら大物ＯＢ、後方から見守っていた杉内・内海両１軍投手コーチ、戸郷らから熱視線を浴びるも、平常心で４０球を投げきった。「まずは真っすぐをしっかり投げて、その中で変化球も。キャンプに入ったからというよりは、これまでやってきた段階の延長」と冷静に分析。直球に加え、宝刀・チェンジアップなど４種の変化球を確かめながら、ひょうひょうと左腕を振った。

通算１４２勝、沢村賞左腕の杉内投手チーフコーチは「いい真っすぐを投げていた。ベース板上が速く感じるなと思いながら見ていました」と絶賛。さらに、０２年からブルペン捕手として、数多くの一流の球を受けてきた柳桓湊（リュ・ファンジン）ブルペン捕手も「真っすぐは球の強さもある。チェンジアップもスライダーもやっぱりまとまっている」と精度の高さに舌を巻いた。

キャンプ初日の日曜日ということもあり、球場には多くのファンが駆けつけた。新人合同自主トレから、時間を見つけると積極的にファンサービスを行っていた左腕は、この日も即席サイン会を約１５分開催。今後は球数や変化球を投げる頻度を増やし、実戦を見据えた調整を行う。「しっかり自分のやるべきことをやって、開幕からチームの力になれるようにやっていきたい」。期待の大物ルーキーが、プロ野球人生の大きな一歩を踏み出した。（北村 優衣）

◆主なドラ１投手のキャンプ初日

▽高橋尚成（００年）

ブルペン入りし、立った捕手相手に３８球。初めて投球を見た長嶋監督は「手首の使い方が柔らかいし、ひじの使い方もうまい。思った以上にいい素材」と絶賛。高橋は「ドキドキしましたよ。きょうは５０点くらい」。

▽内海哲也（０４年）

ブルペンで中腰の捕手を相手に３０球など計４１球。フォーム矯正の指導を受けるなどの助言に「やっぱりプロですね。こんなことを言われたのは野球人生初です」とプロの厳しさを痛感。

▽菅野智之（１３年）

ブルペンで立った捕手に４５球。７割の力ながら伸びのある直球に、スライダーなど多彩な変化球も披露し「すごく新鮮でした」と充実の表情。当時の川口投手総合コーチは「１軍レベルのボール」と評価した。