フジテレビが３月２１日に“笑いの生祭典コラボＳＰ”と題し、「Ｒ―１グランプリ２０２６」と土曜プレミアム「ＥＮＧＥＩグランドスラム」を連続で生放送することが２日、分かった。同局系列が誇るピン芸日本一を決定する熱き戦いの模様と芸人たちが披露するこん身のネタの数々を４時間４０分にわたって連続で生放送する。

まず午後６時半から「Ｒ―１グランプリ２０２６」を生放送。同番組は２００２年より開催している史上最大の“ピン芸日本一決定戦”。２４年の大会よりエントリー資格を変更。芸歴制限を撤廃したことで、芸歴２０年目（当時）の街裏ぴんくが同年のチャンピオンとなった。２５年の大会ではＲ―１史上最短となる芸歴３年目（当時）の友田オレが優勝し、経験ある芸人と勢いのある若手の対比が注目を集めた。

続けて放送の「ＥＮＧＥＩグランドスラム」は漫才、コント、そしてもちろんピン芸に至るまで、ジャンルの垣根を越えて、誰もが「面白い」と認める芸人たちが一堂に会し、珠玉のネタを披露する大型プログラムの第２６弾。「Ｒ―１グランプリ」とのコラボ放送は２３年以来恒例となっており、今年で４度目となる。

番組１０周年を記念して生放送を展開した前回の第２５弾（２５年８月２日放送）に続いて、今回の第２６弾も完全生放送。前回は爆笑問題、ナイツら常連組に加え、ココリコハナコ（ココリコ×ハナコ）、ジェネレーソンズ（ジェラードン×ネルソンズ）、せいやと屋敷（霜降り明星・せいや×ニューヨーク・屋敷裕政）、ララ屋（ラランド×かが屋）といったコラボユニットも登場して好評を博したが、約７か月ぶりとなる今回の生放送も、そうそうたるメンバーが続々登場予定。

人気と実力を兼ね備えたスター芸人はもちろん、近年のお笑い賞レースをにぎわせたチャンピオンやファイナリスト、ネクストブレイク間違いなしの新世代芸人まで、注目の顔ぶれがスタジオに集結。ＭＣのナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）＆松岡茉優が見守る中、爆笑必至のステージを次々と繰り広げていく。

そのほか、４時間４０分の生放送中、さまざまな番組コラボ企画がお目見え。その詳細は今後発表されていく。