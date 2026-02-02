フジテレビ系全国ネットで「R−1グランプリ2026」と土曜プレミアム「ENGEIグランドスラム」を3月21日午後6時30分から生放送をすることが2日、分かった。

史上最大のピン芸日本一決定戦「R−1グランプリ」には史上最多の6171人がエントリー。24年大会よりエントリー資格を変更し、芸歴制限を撤廃したことで、当時芸歴20年目の街裏ぴんくが優勝し、昨年は当時芸歴3年目の友田オレが優勝。経験ある芸人と勢いのある若手の対比が注目を集めた。24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけ、今年も若手からベテランまでが、しのぎを削る。

「日本一豪華なネタ番組」がコンセプトの「ENGEIグランドスラム」では漫才、コント、そしてもちろんピン芸に至るまで、ジャンルの垣根を越えて、誰もが「面白い」と認める芸人たちが一堂に会し、珠玉のネタを披露する。

前回は、爆笑問題、ナイツら常連組に加え、ココリコハナコ（ココリコ×ハナコ）、ジェネレーソンズ（ジェラードン×ネルソンズ）、せいやと屋敷（霜降り明星・せいや×ニューヨーク・屋敷裕政）、ララ屋（ラランド×かが屋）といったコラボユニットも登場して好評を博したが、今回も人気と実力を兼ね備えたスター芸人はもちろん、賞レースチャンピオンや新世代芸人らが登場予定。MCのナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）＆松岡茉優が見守る中、ステージを次々と繰り広げていく。

4時間40分の生放送中、2番組を通して生放送ならではの臨場感あふれる“笑いの祭典”が展開される。