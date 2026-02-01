明石家さんまが31日深夜放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。ピアスとタトゥーを入れようとしたことがあると明かした。

ピアスの穴は開けないのか？と聞かれたさんまは「よく聞いてくれて」と言い「大分前にタトゥーとピアスは入れようと思ったんです」と明かした。

共演者からの驚く声に、耳に穴を開ける「ピアッサーも買うたんです。耳のここまで行ったんです。冷やして、ここまで行って、ガチャンとやる手前で…“ああ痛い〜〜〜！”って」と、寸前でやめたと説明。

共演のアシスタント陣から「痛くないですよ」と言われ「痛くないらしいねんけどな。自分でもピアスとか作ったりもしてるやんか。それもやりたいんやけど…。河本が開けよったからね。俺のピアスが欲しいがために」と、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一が、さんまの作ったピアスをしたいと、先に耳に穴を開けたとした。

タトゥーについては「もうやめなはれって皆から注意されて」諦めたとしながらも「“笑”って漢字を小ちゃく入れたかったんです。耳も“笑”っていう小ちゃなピアスを…」と言いながらも「勇気がなかったんです」と苦笑していた。