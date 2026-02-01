プロ・リーグ 25/26の第23節 サンジロワーズとクラブ・ブリュージュの試合が、2月2日02:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、ギリェルモ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはママドゥ・ディアコン（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。サンジロワーズのプロミス・アキンペル（FW）のアシストからアデム・ゾルガン（MF）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、サンジロワーズが1-0で勝利した。

なお、サンジロワーズは40分にロス・サイクス（DF）、72分にアデム・ゾルガン（MF）、90+1分にクリスチャン・バージェス（DF）に、またクラブ・ブリュージュは8分にママドゥ・ディアコン（FW）、61分にブランドン・メシェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 04:31:22 更新