プレミアリーグ 25/26の第24節 トットナムとマンチェスター・シティーの試合が、2月2日01:30にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ラヤン・アイト ヌーリ（DF）、ベルナルド・シルバ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。マンチェスター・シティーのアーリング・ハーランド（FW）のアシストからラヤン・シェルキ（MF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに44分マンチェスター・シティーが追加点。ベルナルド・シルバ（MF）のアシストからアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

トットナムは後半の頭から選手交代。クリスティアン・ロメロ（DF）からパプマタル・サール（MF）に交代した。

53分、トットナムのシャビ・シモンズ（FW）のアシストからドミニク・ソランケ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

68分、トットナムは同時に2人を交代。イブ・ビスマ（MF）、ランダル・コロムアニ（FW）に代わりウィルソン・オドベール（FW）、マティス・テル（FW）がピッチに入る。

69分、マンチェスター・シティーは同時に2人を交代。ラヤン・シェルキ（MF）、ラヤン・アイト ヌーリ（DF）に代わりタイアニ・ラインデルス（MF）、ニコラス・ゴンサレス（MF）がピッチに入る。なお、ラヤン・シェルキ（MF）は負傷による交代とみられる。

その直後の70分トットナムが同点に追いつく。コナー・ギャラガー（MF）のアシストからドミニク・ソランケ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、トットナムは11分にイブ・ビスマ（MF）、38分にシャビ・シモンズ（FW）、48分にドミニク・ソランケ（FW）に、またマンチェスター・シティーは21分にアブドゥコディル・フサノフ（DF）、45+3分にロドリ（MF）、90+8分にニコラス・ゴンサレス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 03:40:17 更新