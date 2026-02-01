セリエA 25/26の第23節 クレモネーゼとインテル・ミラノの試合が、2月2日02:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。インテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がヘディングシュートを決めてインテル・ミラノが先制。

さらに31分インテル・ミラノが追加点。ルイス・エンリケ（FW）のアシストからピオトル・ジエリンスキ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-2で勝利した。

なお、クレモネーゼは54分にフェデリコ・チェッケリーニ（DF）、73分にフェデリコ・バスキロット（DF）、86分にジェイミー・バーディ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 04:00:40 更新