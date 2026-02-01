女優の永作博美（55）が14年ぶりに民放連続ドラマで主演する。4月期のTBS「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）で、子育てを終えて寿司の世界に飛び込むシングルマザーを演じる。

脚本は「マイダイアリー」（2024年、テレビ朝日系）で向田邦子賞を史上最年少受賞した兵藤るり氏（29）によるオリジナル。夫と死別し一人息子のために生きてきた主人公が、息子の就職で訪れた自分時間で3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の門を叩き、第二の人生を歩み出す。新しい挑戦に「時すでに遅し」がないことを描くヒューマンドラマで、永作は「“自分のために生きる時間や意識”を少しずつ持てるような小さなヒントを見つけてもらえたら」と呼びかけた。ちなみに好きな寿司ネタはイカという。

日本テレビ「ダーティ・ママ！」（12年）以来となる民放連ドラ主演のオファーには「本当にびっくり」と驚くも、実際に2人の子を持つ母で「（子育て後の）戸惑いや空白のような感覚は、私自身もふと感じる」と役柄に共感。制作陣は起用理由を「等身大のチャーミングさがあふれ、たくましさと優しさと明るさが並立する主人公像にピッタリ」と明かした。

クランクインは今月中旬を予定。これまで映画「八日目の蝉」（11年）やNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」（22年度後期）など、多様な母親役で存在感を示してきた永作が、新たな母親像を見せていく。