女優の永作博美が４月期のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）に主演することが１日、分かった。民放の連続ドラマの主演は日本テレビ系「ダーティ・ママ！」以来、１４年ぶりとなる。

夫を亡くし、１人で子育てしてきたみなと（永作）が５０歳になり、３か月ですし職人になれる「鮨アカデミー」に入る。すしへのリスペクトが強すぎる堅物講師や世代、個性のバラバラな仲間たちと出会い、「自分のために」生きる一歩を踏み出していくストーリー。新しいことを始めるのに「時すでに遅し！」ということはなく、おいしそうなおすしをお供に春の新生活に抱く不安を払拭（ふっしょく）するような完全オリジナルの人生応援ドラマとなっている。

プロデューサーは、みなとを「子育てを終えて第二の人生を前向きに歩みだす、等身大のチャーミングさがあふれ、たくましさと優しさと明るさが並立する女性」。「イメージに一番ピタッとアタマの中で画が動き出した」と２児の母である永作にオファーしたという。

役者としても２０２２年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「舞いあがれ！」、６日公開の映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）など母親役の経験は豊富。プロデューサーも「映画やＮＨＫのドラマなどで永作さんが演じられてきた様々な『母』が記憶に残っている」とうなずき、「今回の作品が最近の火曜ドラマにはない『母である新境地のヒロイン像』を打ち出すうえで、視聴者の方々に驚きや新鮮さ、期待感や共感を持っていただければと思い、オファーさせていただきました」と期待を寄せた。