声優で俳優の宮野真守（４２）と、ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）、俳優・古田新太（６０）が、劇団☆新感線の４６周年興行・夏公演「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（６月１２日〜７月１２日、東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ【東京ドリームパーク内】）で初共演することが１日、分かった。

大正時代のとある炭鉱の町を舞台に、名探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）、町一番の大富豪（古田）らによる歌あり、踊りあり、アクションありの“ドタバタ音楽活劇ミステリー”を描く。演出はいのうえひでのり氏、作は福原充則氏が務める。

秘密好きなアケチコ役を務める宮野は、３度目の新感線参戦で「主演ですので本当にありがたいですし、大変に気合が入っています」。神山との共演には「歌唱力がすごいですし、身体能力も素晴らしいだろうから、何かしらの面白い化学反応が起きそうな予感で今、ドキドキしています」と胸を躍らせる。

神山は、２０１６年以来、１０年ぶりの新感線作品。本作では、マニラ育ちの帰国子女にして名探偵という役柄に挑戦し「『絶対にまた出たい！』と言っていた夢が、ようやく叶（かな）いました！ 僕が演じる新田一はとにかくクセが強いことは確か」とにやり。かねてアニメ好きで、声優業でも活躍する宮野との共演に「『わぁ、あの宮野さんだ！』という気持ちがまずは大きかったです。実際にご一緒できることはとても心強く感じています」と初タッグを喜んでいる。

〇…宮野は、劇団の看板俳優・古田との初共演に「初めてご一緒できることに大感激しています」と歓喜。古田は「マモ（宮野）なんてきっと、根っから変態だろうから。その実態を見せてもらいたいものです（笑）。神山くんは真面目な人そうですよね。初めての人とお芝居することはオイラは好きだし、そんなに心配してません」と期待を寄せている。