ドジャースの大谷翔平投手（３１）が出演する、人材サービス企業ディップ株式会社の新ＣＭ「自分の好きを見つけよう」編が２日から全国で放映される。

大谷は同社のブランドアンバサダーを務めており、ＣＭでは、スタジアムのロッカールームを思わせるセットで、ベンチに座り野球ボールを手に思案する場面や、試合映像が盛り込まれている。

ＣＭ公開に合わせて、同社代表取締役社長兼ＣＥＯの冨田英揮氏との特別対談動画も、同日から公式ユーチューブチャンネルで公開される。対談では「野球選手以外にしてみたい仕事」をテーマに語り合った。

この中で大谷は、野球選手でなかった場合について「宇宙飛行士になってみたいとずっと思っていた」と明かした。「本当にそうなのかなと。（宇宙を）見たことがないので。もちろん知識としてはあるんですけど。実際に見て確かめてみたいなと、子供の頃からずっと思ってましたね」と語った。

また冨田氏から「先生の仕事もすごく合いそう」と話を振られると、大谷は「いろんな良い先生に指導してきてもらった。逆に自分がそうできるかなと思った時に、たぶん出来そうにないので、教えるのに向いていないのかなと思いますけどね」と話した。

ディップ株式会社は人材サービス企業で、大谷は同社のブランドアンバサダー。ＷＢＣ東京プールのメインスポンサーに就任している。